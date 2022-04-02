"Все для фронта – все для победы": правительство увеличило резервный фонд

Кабинет Министров Украины увеличил размер резервного фонда на 73,3 миллиарда гривен. Все для обеспечения ключевых потребностей украинской армии и экономики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге 1 апреля, сообщает 24 канал.

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Деньги будут перераспределены из других бюджетных программ и направлены в первую очередь на ключевые нужды армии и экономики.

"Все для фронта – все для победы" – это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну,

– отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, стратегия работы уже сформирована. Дел много, потому все министерства и ведомства будут работать максимально эффективно.

Выступление Шмыгаля на заседании правительства 1 апреля: смотрите видео