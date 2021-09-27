Усик – не идейный "ватник", а жертва пропаганды

Я отношусь к Усику как и ко всем жертвам советско-российской пропаганды – я ему сочувствую и где-то даже понимаю его. Далее читайте на украинском языке.

На Півдні та Сході нашої прекрасної країни осягнути та виплекати свою національну ідентичність було не просто важко – це було викликом буквально всьому, що нас оточувало. Не всім вдавалося прорватися, не всім щастило.

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На відміну від галицьких міст та сіл нас не водили по неділях до церкви, наші бібліотеки були тотально російськомовні, в наших школах половина учнів у розділі "Українська мова" класного журналу мала позначку "не вивчав". І те, що багатьом з нас попри все вдалося не втратити паростки свого українства – це справжнє диво.

Я не вважаю Усика ідейним ватником, ба більше, не бачу суттєвих відмінностей між ним і львівським таксистом, якого пару місяців тому я увігнав в ступор вимогою вимкнути Басту.

Він – типова жертва російсько-радянської пошесті та відсутності адекватної державної політики патріотичного виховання. Як і згаданий львівський таксист. Як і ті, до речі, хто зараз влаштовує йому колективні обструкції, адже немає нічого більш совкового, ніж зграйне цькування людини.

Усик відповідає на питання – чий Крим / Скриншот

Звісно, я не в захваті від того, що іноди верзе Усик та від його гомункульного панславізму, але як досілідник я розумію причини. І ви мусите розуміти, якщо вважаєте себе розумними. Тож, можливо, нам усім треба трохи попуститися і спробувати задушити свій внутрішній комсомол?

Важливо Усик боксував з Джошуа у синьо-жовтих рукавицях із написом "Сімферополь – Україна"

Чемпіонський пояс з диванного бурчання у нас все одно ніхто ніколи не забере. А ось з боксу – можуть. І дуже добре, що Україна має Усика, який минулої суботи не дозволив це зробити.