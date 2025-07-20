Украинцы в соцсетях активно делятся впечатлениями, а политики и общественные деятели поздравляют боксера с победой, передает 24 Канал.

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Как украинцы праздновали победу Усика?

В сети появились видео из Киева и Одессы. На них слышно, как люди празднуют успех Александра Усика. Среди ночи многоэтажки в буквальном смысле слова "визжали" от радости, выкрикивая имя боксера.

Ночью в столице стоял сильный гул: смотрите видео

Киевляне скандировали "Усик!": смотрите видео

В Киеве радовались победе Усика: смотрите видео

Киевляне неистовствовали от победы боксера: смотрите видео

Одесситы тоже не сдерживали эмоций: смотрите видео

Празднование в Одессе: смотрите видео

Радость не скрывали и в Ивано-Франковске: смотрите видео

Обратите внимание! В честь Усика Monobank сделал забавный скин в виде отчета Воздушных сил.

Напомним, что 20 июля состоялся бой-реванш между Усиком и Дюбуа. В 2023 году украинский спортсмен уже победил британца.

К слову, среди известных деятелей, которые поздравили Усика с победой, был и экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный.