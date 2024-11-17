Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании по состоянию на 17 ноября.

Смотрите также Россияне давят на 6 направлениях, есть ли признаки подготовки к наступлению на Запорожье: обзор фронта ISW

Российские войска усилили наступательное давление на город Купянск Харьковской области на северо-востоке Украины. 13 ноября оккупанты, вероятно, пытались проникнуть в Купянск с северо-востока,

– говорится в обзоре.

Это ухудшает логистику

Отмечают, что к югу от Купянска захватчики вышли к реке Оскол, разрушив логистические линии ВСУ на восточном берегу реки.

Вражеская группировка постепенно расширяется к югу от Купянска – враг стремится усилить давление на украинские силы в этом районе,

– отметили аналитики.

В Купянске остаются гражданские

В британском ведомстве отметили, что гражданское население Купянска и прилегающих районов эвакуировали еще 15 октября этого года, по соответствующему распоряжению правительства. Купянская областная военная администрации сообщила, что в районе все осталось 4 000 гражданских. В довоенное время – численность населением составляла 27 000 человек.

Купянск имеет важное значение, ведь является транспортным перекрестком и логистическим центром,

– напоминают в обзоре.

Что этому предшествовало

Заметим, что действительно в ВСУ сообщали, что российские войска прорвались в Купянск Харьковской области, но им не удалось закрепиться. Оккупантов ликвидировали, ситуация в городе контролируемая.

Справочно. С 27 февраля 2022 года Купянск был оккупирован Россией. 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город.