Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд Міноборони Британії станом на 17 листопада.

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Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада окупанти, ймовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу,

– йдеться в огляді.

Це погіршує логістику

Зазначають, що на південь від Куп'янська загарбники вийшли до річки Оскіл, зруйнувавши логістичні лінії ЗСУ на східному березі річки.

Вороже угрупування поступово розширюється на південь від Куп'янська – ворог прагне посилити тиск на українські сили в цьому районі,

– наголосили аналітики.

У Куп'янську залишаються цивільні

У британському відомстві зауважили, що цивільне населення Куп'янська та прилеглих районів евакуювали ще 15 жовтня цього року, за відповідним розпорядженням уряду. Куп'янська обласна військова адміністрації повідомила, що в районі все залишилося 4 000 цивільних. У довоєнний час – чисельність населенням становила 27 000 осіб.

Куп'янськ має важливе значення, адже є транспортним перехрестям і логістичним центром,

– нагадують в огляді.

Що цьому передувало

Зауважимо, що дійсно у ЗСУ повідомляли, що російські війська прорвалися у Куп'янськ Харківської області, але їм не вдалось закріпитися. Окупантів ліквідували, ситуація у місті контрольована.

Довідково. З 27 лютого 2022 року Куп'янськ був окупований Росією. 10 вересня 2022 року Збройні Сили України звільнили місто.