В Запорожье решили изменить карантин. В частности, это касается общественного транспорта. С пятницы, 16 апреля, в нем будут перевозить только по спецпропускам.

Такое решение было принято на комиссии чрезвычайных ситуаций 14 апреля. Эти спецпропуска планируют предоставлять только работникам определенных сфер.

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Кто может пользоваться транспортом

В Запорожье это правило похоже на те, которые были в других городах. Общественным транспортом здесь смогут пользоваться только сотрудники критической инфраструктуры. Кому прежде всего предоставят спецпропуска:

медикам;

педагогам;

людям, которые нуждаются в медицинской помощи;

родителям, которые должны подвозить детей в детсады.

В заявлении на получение спецпропуска человек должен выбрать, что обеспечивает его организация

продовольственное обеспечение;

самоуправление;

энергообеспечение;

водоснабжение;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

работу сферы обороны;

правопорядок и гражданскую защиту;

инфраструктуру транспортного обеспечения;

предоставление важнейших государственных услуг (также в органах местного самоуправления);

работу объектов с непрерывным промышленным циклом;

функционирование объектов с потенциально опасными технологиями и производством, химической промышленности;

работу коммунальных, аварийных и спасательных служб, а также служб экстренной помощи населению.