Усиление карантина в Запорожье: вводят спецпропуска на транспорт
В Запорожье решили изменить карантин. В частности, это касается общественного транспорта. С пятницы, 16 апреля, в нем будут перевозить только по спецпропускам.
Источник:Горсовет Запорожья
Такое решение было принято на комиссии чрезвычайных ситуаций 14 апреля. Эти спецпропуска планируют предоставлять только работникам определенных сфер.
К теме В больницах Запорожья заканчиваются COVID-места: больных могут направлять в другой город
Кто может пользоваться транспортом
В Запорожье это правило похоже на те, которые были в других городах. Общественным транспортом здесь смогут пользоваться только сотрудники критической инфраструктуры. Кому прежде всего предоставят спецпропуска:
- медикам;
- педагогам;
- людям, которые нуждаются в медицинской помощи;
- родителям, которые должны подвозить детей в детсады.
В заявлении на получение спецпропуска человек должен выбрать, что обеспечивает его организация
- продовольственное обеспечение;
- самоуправление;
- энергообеспечение;
- водоснабжение;
- связь и коммуникации;
- финансовые и банковские услуги;
- работу сферы обороны;
- правопорядок и гражданскую защиту;
- инфраструктуру транспортного обеспечения;
- предоставление важнейших государственных услуг (также в органах местного самоуправления);
- работу объектов с непрерывным промышленным циклом;
- функционирование объектов с потенциально опасными технологиями и производством, химической промышленности;
- работу коммунальных, аварийных и спасательных служб, а также служб экстренной помощи населению.
Поделиться новостью