В Запорожье усиливают карантин с жестким ограничением для транспорта
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье ухудшается. Поэтому местные власти решили усилить карантинные ограничения.
Источник:фейсбук Владислава Буряка
Мэр Запорожья Владимир Буряк отметил, что количество больных COVID-19 стремительно увеличивается. Поэтому он призвал всех прилагать максимум усилий, чтобы поскорее выйти из красной зоны.
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Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая – 300 – 400 новых больных в сутки. Уже почти 1000 человек умерли. Медики в аврале – ежедневно 200 госпитализаций. Больницы могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни,
– заявил мэр.
Усиленный карантин в Запорожье
Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00. В салоне могут быть заполнены только сидячие места. По словам Буряка, контроль за соблюдением этого правила ужесточили.
"Как будет работать транспорт в выходные – сообщим дополнительно. Все будет зависеть от ситуации с распространением COVID", – подчеркнул глава города.
С 12 апреля все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы – закрыты.
Коротко о ситуации с COVID-19 в городе
- 7 апреля 2021 года Запорожская область попала в красную зону карантина.
- По словам председателя ОГА Александра Старуха, некоторые больницы заполнены уже на 100%. Из-за этого привлекут еще 230 дополнительных коек для госпитализации больных. Однако проблема еще и в отсутствии медиков.
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