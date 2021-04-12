Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье ухудшается. Поэтому местные власти решили усилить карантинные ограничения.

Мэр Запорожья Владимир Буряк отметил, что количество больных COVID-19 стремительно увеличивается. Поэтому он призвал всех прилагать максимум усилий, чтобы поскорее выйти из красной зоны.

Важно Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию", – врач о ситуации в Запорожье

Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая – 300 – 400 новых больных в сутки. Уже почти 1000 человек умерли. Медики в аврале – ежедневно 200 госпитализаций. Больницы могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни,

– заявил мэр.

Усиленный карантин в Запорожье

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00. В салоне могут быть заполнены только сидячие места. По словам Буряка, контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

"Как будет работать транспорт в выходные – сообщим дополнительно. Все будет зависеть от ситуации с распространением COVID", – подчеркнул глава города.

С 12 апреля все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы – закрыты.

Коротко о ситуации с COVID-19 в городе