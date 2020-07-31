Усиление патрулей, авиация: что происходит на границе с Беларусью
На границе Украины с Беларусью продолжается совместная операция "Зубр-2020". Белорусская сторона предупредила украинскую о мерах усиления охраны. В ГНСУ говорят, что учли информацию.
На границе с Беларусью проходит совместная пограничная операция
В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусской границе с середины июля 2020 года началась совместная пограничная операция "Зубр-2020", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Такие мероприятия между пограничниками Украины Беларуси происходят ежегодно. Текущие продлятся до конца октября.
Продолжается основной этап операции:
- происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них. Обнаруживают и прекращают противоправную деятельность на границе;
- обеспечивают мониторинг ситуации в приграничных районах и на путях международного сообщения.
К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекли пилотируемую и беспилотную авиацию.
Белорусская сторона усилила патрули
Пограничники Беларуси сообщили ГНСУ о мерах по усилению пограничного режима на общем участке границы. В частности, принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания людей в пограничной зоне.
Украинские пограничники учли эту информацию, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".
На практике это означает увеличение количества пограничных нарядов, четкий обмен информацией о том, что происходит по обе стороны границы.
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Что этому предшествовало
- МИД Беларуси заявил о договоренности с Украиной об усилении пограничного контроля.
- Прибегли к этому после задержания под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками ЧПК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.
- Имена многих задержанных вагнеровцев есть в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- СНБО Украины предлагает добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнера" в Украину. В СБУ уже подтвердили такие намерения.
- Российский посол в Беларуси накануне выдвигал версию о "российских гражданах, которые опоздали на самолет".