На границе Украины с Беларусью продолжается совместная операция "Зубр-2020". Белорусская сторона предупредила украинскую о мерах усиления охраны. В ГНСУ говорят, что учли информацию.

На границе с Беларусью проходит совместная пограничная операция

В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусской границе с середины июля 2020 года началась совместная пограничная операция "Зубр-2020", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Такие мероприятия между пограничниками Украины Беларуси происходят ежегодно. Текущие продлятся до конца октября.

Продолжается основной этап операции:

происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них. Обнаруживают и прекращают противоправную деятельность на границе;

обеспечивают мониторинг ситуации в приграничных районах и на путях международного сообщения.

К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекли пилотируемую и беспилотную авиацию.

Белорусская сторона усилила патрули

Пограничники Беларуси сообщили ГНСУ о мерах по усилению пограничного режима на общем участке границы. В частности, принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания людей в пограничной зоне.

Украинские пограничники учли эту информацию, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

На практике это означает увеличение количества пограничных нарядов, четкий обмен информацией о том, что происходит по обе стороны границы.

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Что этому предшествовало

МИД Беларуси заявил о договоренности с Украиной об усилении пограничного контроля.

Прибегли к этому после задержания под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко