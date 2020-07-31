На кордоні України з Білоруссю триває спільна операція "Зубр-2020". Білоруська сторона попередила українську про заходи посилення охорони. У ДПСУ кажуть, що врахували інформацію.

На кордоні з Білоруссю проходить спільна прикордонна операція

У межах протидії протиправній діяльності на українсько-білоруському кордоні зі середини липня 2020 року розпочалась спільна прикордонна операція "Зубр-2020", повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Такі заходи між прикордонниками України Білорусі відбуваються щороку. Поточні триватимуть до кінця жовтня.

Триває основний етап операції:

відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них. Виявляють та припиняють протиправну діяльність на кордоні;

забезпечують моніторинг ситуації в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення.

До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучили пілотовану та безпілотну авіацію.

Білоруська сторона посилила патрулі

Прикордонники Білорусі поінформували ДПСУ про заходи з посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону. Зокрема, приймають додаткові заходи контролю за порядком відвідування і перебування людей в прикордонній зоні.

Українські прикордонники врахували цю інформацію, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

На практиці це означає збільшення кількості прикордонних нарядів, чіткіший обмін інформацією про те, що відбувається по обидва боки кордону.

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Що цьому передувало

МЗС Білорусі заявило про домовленість із Україною про посилення прикордонного контролю.

Вдалися до цього після затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Вагнерівці у Білорусі: коротко