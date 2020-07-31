Посилення патрулів, авіація: що відбувається на кордоні з Білоруссю
На кордоні України з Білоруссю триває спільна операція "Зубр-2020". Білоруська сторона попередила українську про заходи посилення охорони. У ДПСУ кажуть, що врахували інформацію.
На кордоні з Білоруссю проходить спільна прикордонна операція
У межах протидії протиправній діяльності на українсько-білоруському кордоні зі середини липня 2020 року розпочалась спільна прикордонна операція "Зубр-2020", повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Такі заходи між прикордонниками України Білорусі відбуваються щороку. Поточні триватимуть до кінця жовтня.
Триває основний етап операції:
- відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них. Виявляють та припиняють протиправну діяльність на кордоні;
- забезпечують моніторинг ситуації в прикордонних районах та на шляхах міжнародного сполучення.
До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучили пілотовану та безпілотну авіацію.
Білоруська сторона посилила патрулі
Прикордонники Білорусі поінформували ДПСУ про заходи з посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону. Зокрема, приймають додаткові заходи контролю за порядком відвідування і перебування людей в прикордонній зоні.
Українські прикордонники врахували цю інформацію, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
На практиці це означає збільшення кількості прикордонних нарядів, чіткіший обмін інформацією про те, що відбувається по обидва боки кордону.
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Що цьому передувало
- МЗС Білорусі заявило про домовленість із Україною про посилення прикордонного контролю.
- Вдалися до цього після затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.
Вагнерівці у Білорусі: коротко
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян. Вони виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Прибули найманці з Росії й жили в санаторії "Белорусочка" під Мінськом.
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка Тихановським і Сташевським.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.
- Російський посол в Білорусі напередодні теж висував схожу версію про "російських громадян, що спізнилися на літак".