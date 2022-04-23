Усиление помощи и санкции: Шмыгаль встретился с советником Байдена Салливаном
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они скоординировали позиции сторон по ключевым вопросам.
Об этом премьер-министр Украины сообщил в твиттере.
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В частности, Шмыгаль и Салливан обсудили усиление Украины в условиях войны, помощь украинцам и санкции.
Это те направления, по которым совместно с партнерами будем идти к победе.
– заявил Шмыгаль.
Премьер-министр Украины встретился с советником президента США / Фото из телеграма Шмыгаля
Напомним, что Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в США уже провел встречи с Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином, министром финансов Канады Христей Фриланд и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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