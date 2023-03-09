Ускорение поставок артснарядов будет решено в марте: Резников встретился с министрами обороны ЕС

"Целенаправленно, вовремя, прозрачно", – так министр обороны Украины Алексей Резников охарактеризовал неформальную встречу с министрами обороны стран ЕС в Стокгольме.

Она была посвящена усилению помощи Украине, в частности, артиллерийскими снарядами. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

"Targeted. Timely. Transparent. Я называю это "Формулой тройного Т" развития сектора безопасности и обороны Украины. При поддержке партнеров Украина обязательно победит", – подчеркнул Алексей Резников.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон конкретизировал, что говорилось, в частности, об ускорении поставок Украине артиллерийских снарядов. "Хороший день для увеличения военной поддержки Украины. Предприняты шаги по обеспечению артиллерийскими боеприпасами и увеличению производства. Цель – принять решение в конце этого месяца (марта –24 канал)", – сообщил Йонсон.

Алексей Резников в Стокгольме встретился также с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. "Важна дискуссия по военной и другой поддержке Украины со стороны Швеции. Украина защищает не только собственную безопасность, но и нашу", – сообщил по результатам встречи Кристерссон.

Как сообщалось, 7 – 8 марта в Стокгольме проходила неформальная встреча министров обороны ЕС. Главным вопросом было ускорение военной помощи в Украине. В ходе мероприятия министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Дании Якобом Эллеманном-Йенсеном, Нидерландов – Кайсою Оллонгрен, Германии – Борисом Писториусом, Эстонии – Ханно Певкуром и другими.