Глава Министерства иностранных дел Франции Ле Дриан в интервью телеканалу рассказал свою позицию относительно стремлений Украины стать частью альянса.
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МИД Франции о вступлении Украины в НАТО
Ле Дриан убежден, что сейчас неблагоприятное время для вступления Украины в Североатлантический Альянс.
Считаю, что сейчас условия для приема Украины в НАТО не сложились,
– заявил французский министр.
Напомним, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует от Украины "большего" для вступления в Альянс.
Членство Украины в НАТО и ЕС: коротко о главном
- Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, ранее она получила статус участницы программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года – обновленный пакет Целей партнерства Альянса.
- У Владимира Зеленского заявили, что следующий этап – предоставление плана действий по членству. Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако выяснилось, что Украину на него не пригласили.
- В то же время лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита от 2008 года о намерении в будущем принять в свой состав Украину. Однако для этого Киев должен сосредоточиться на реформах.