Условия труда улучшаться:эксперты советуют украинцам сохранять спокойствие и не ехать за границу

Из-за информационной войны и манипуляции сознанием украинцев из-за обострения ситуации на Востоке, прогнозируют возможное увеличение миграции.

В то же время эксперты отмечают, что помощь Украине от партнеров даст очередной толчок для развития бизнеса в стране. Именно поэтому они призывают отклонить эмоции, сохранять спокойствие, а также всячески доказывают, что ехать за границу пока не стоит.

На потребляемой нами информации обычно не отображается ничего, никаких данных. Ни кем собрана, каким образом, какое отношение эта информация имеет, и как она раскроется в нашей жизни – мы ничего этого не получаем. Разница, что нам прогнозируют о событиях с экранов телевизоров и что происходит сейчас, – это может быть разницей между сезонным гриппом и пандемией конца света,

– заверил Юрий Полищук, председатель Союза независимых журналистов.

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, также убежден, что никаких внутренних предпосылок к каким-то кризисным явлениям нет. По его словам, украинцам следует понимать, что у Украинского государства на сегодняшний день есть и механизмы, и ресурсы для того, чтобы не было ничего чрезвычайного.

По словам экспертов, мобилизация помощи Украине со стороны европейских партнеров и мира даст очередной толчок для развития бизнеса в стране, поэтому условия труда в дальнейшем будут только улучшаться.