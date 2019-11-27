Услуги пенсионного фонда станут доступны через BankID

Правительство утвердило возможность получать электронные услуги пенсионного фонда не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID.

Об этом в фейсбуке сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Цифровая подпись все еще имеет низкое проникновение среди украинцев, а интернет-банками (Приватбанк, Monobank и другие) пользуются многие,

– отметил он.

Также, по словам Дубилета, украинцы смогут попросить работодателя передать Пенсионному фонду в электронном варианте информацию об их трудовом стаже до 2000 года. Это позволит в будущем сделать назначение пенсий и других социальных выплат полностью дистанционным.

Что такое Bank ID? Способ электронной идентификации человека через украинские банки. Необходим для предоставления административных услуг через Интернет.



Как пользоваться сервисом BankID / bankid.org.ua

Что такое электронная подпись? Это подпись, полученная в результате криптографического преобразования набора электронных данных. Реализуется она с помощью не графических изображений, а математических преобразований над содержанием документа. Благодаря этому его невозможно подделать.