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      Услуги пенсионного фонда станут доступны через BankID

      9 Читати новину українською
      Сервисами Пенсионного фонда можно будет пользоваться через BankID / minfin.com.ua

      Правительство утвердило возможность получать электронные услуги пенсионного фонда не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID.

      Об этом в фейсбуке сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

      Обратите внимание: В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает

      Цифровая подпись все еще имеет низкое проникновение среди украинцев, а интернет-банками (Приватбанк, Monobank и другие) пользуются многие,
      – отметил он.

      Также, по словам Дубилета, украинцы смогут попросить работодателя передать Пенсионному фонду в электронном варианте информацию об их трудовом стаже до 2000 года. Это позволит в будущем сделать назначение пенсий и других социальных выплат полностью дистанционным.

      Что такое Bank ID? Способ электронной идентификации человека через украинские банки. Необходим для предоставления административных услуг через Интернет.

      bankid пенсії дистанційно електронні уряд дубілет
      Как пользоваться сервисом BankID / bankid.org.ua

      Что такое электронная подпись? Это подпись, полученная в результате криптографического преобразования набора электронных данных. Реализуется она с помощью не графических изображений, а математических преобразований над содержанием документа. Благодаря этому его невозможно подделать.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Информационные технологии е-декларирование Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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