Послуги пенсійного фонду стануть доступні через BankID

Уряд затвердив можливість отримувати електронні послуги пенсійного фонду не тільки за допомогою цифрового підпису, але й за допомогою BankID.

Про це у фейсбуці повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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Цифровий підпис все ще має низьке проникнення серед українців, а інтернет-банками (Приватбанк, Monobank та інші) користується багато хто,

– зазначив він.

Також, за словами Дубілета, українці зможуть попросити роботодавця передати Пенсійному фонду в електронному варіанті інформацію про їхній трудовий стаж до 2000 року. Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційним.

Що таке Bank ID?Спосіб електронної ідентифікації людини через українські банки. Необхідний для надання адміністративних послуг через Інтернет.



Як користуватися сервісом BankID / bankid.org.ua

Що таке електронний підпис?Це підпис, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Реалізується він не за допомогою графічних зображень, а математичних перетворень над змістом документу. Завдяки цьому його неможливо підробити.