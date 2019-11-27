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      Послуги пенсійного фонду стануть доступні через BankID

      172 Читать новость на русском
      Сервісами Пенсійного фонду можна буде користуватися через BankID / minfin.com.ua

      Уряд затвердив можливість отримувати електронні послуги пенсійного фонду не тільки за допомогою цифрового підпису, але й за допомогою BankID.

      Про це у фейсбуці повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      Зверніть увагу: У Раді з'явився законопроєкт про пенсії мешканцям Донбасу і Криму: що він передбачає

      Цифровий підпис все ще має низьке проникнення серед українців, а інтернет-банками (Приватбанк, Monobank та інші) користується багато хто,
      – зазначив він.

      Також, за словами Дубілета, українці зможуть попросити роботодавця передати Пенсійному фонду в електронному варіанті інформацію про їхній трудовий стаж до 2000 року. Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційним.

      Що таке Bank ID?Спосіб електронної ідентифікації людини через українські банки. Необхідний для надання адміністративних послуг через Інтернет.

      bankid пенсії дистанційно електронні уряд дубілет
      Як користуватися сервісом BankID / bankid.org.ua

      Що таке електронний підпис?Це підпис, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Реалізується він не за допомогою графічних зображень, а математичних перетворень над змістом документу. Завдяки цьому його неможливо підробити.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України е-декларування Інформаційні технології
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