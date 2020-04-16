11:54
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Услышав о карантине, у меня было дежавю, – Блаженнейший Святослав

      - Читати новину українською
      Блаженнейший Святослав о праздновании Пасхи в подполье / glavcom.ua

      Блаженнейший Святослав рассказал, что карантин из-за коронавируса воспринял легко. Он помнит, как это праздновать Пасху в подполье, а пасхальные корзины освящать перед радиоприемниками. Однако теперь у людей есть преимущество – новейшие технологии, которые позволяют на расстоянии присоединиться к службе.

      О праздновании Пасхи в прошлом и настоящем в условиях ограничений рассказал глава УГКЦ "Украинской правде".

      Обратите внимание Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда

      По словам Блаженнейшего Святослава, введение карантина он воспринял легко и естественно.

      Я по своему светскому образованию медик и поэтому я хорошо понимал, в чем заключалась целесообразность этих карантинных ограничений,
      – объяснил он.

      Глава УГКЦ также вспомнил, как праздновали Пасху в подполье, как молились тогда, когда не имели доступа в храмы. Он отметил, что нынешний карантин вызвал у него ощущение дежавю, что украинцы уже переживали что-то похожее.

      Молиться в воскресенье дома, не имея возможности участвовать в богослужении в храме, через трансляцию, – это было связано с детскими воспоминаниями,
      – отметил глава УГКЦ.

      Однако он добавил, что теперь у людей есть преимущества – новейшие технологии, которые дают возможность участвовать в службе. Когда-то слушали трансляцию литургий на Ватиканском радио. Однако СССР пытался всячески глушить сигнал.

      Были времена. когда пасхальные корзины освящали перед радиоприемниками. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что независимо от ограничений Пасха будет, и "мы ее переживем достойно, как христиане".

      Воспоминания о Пасхе в советской армии

      В 1989 – 1990 годах будущий глава УГКЦ служил в Луганске фельдшером. Радио было в медицинском кабинете, поэтому он имел к нему доступ. На Пасху он закрылся в этой комнате и молился. "Действительно было такое ощущение, что Господь Бог со мной, я глубоко пережил пасхальную радость", – вспомнил Блаженнейший Святослав.

      Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих в время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.


       

      що заборонено на карантині обмеження Україна штрафи
      Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Пасха УГКЦ Святослав Шевчук Религия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 07:40 Препараты, которыми лечат коронавирус
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 01:00 Император Трамп, "гречка" и война с губернаторами: чем закончится эпидемия в США
      Іван Яковина