Услышав о карантине, у меня было дежавю, – Блаженнейший Святослав

Блаженнейший Святослав рассказал, что карантин из-за коронавируса воспринял легко. Он помнит, как это праздновать Пасху в подполье, а пасхальные корзины освящать перед радиоприемниками. Однако теперь у людей есть преимущество – новейшие технологии, которые позволяют на расстоянии присоединиться к службе.

О праздновании Пасхи в прошлом и настоящем в условиях ограничений рассказал глава УГКЦ "Украинской правде".

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По словам Блаженнейшего Святослава, введение карантина он воспринял легко и естественно.

Я по своему светскому образованию медик и поэтому я хорошо понимал, в чем заключалась целесообразность этих карантинных ограничений,

– объяснил он.

Глава УГКЦ также вспомнил, как праздновали Пасху в подполье, как молились тогда, когда не имели доступа в храмы. Он отметил, что нынешний карантин вызвал у него ощущение дежавю, что украинцы уже переживали что-то похожее.

Молиться в воскресенье дома, не имея возможности участвовать в богослужении в храме, через трансляцию, – это было связано с детскими воспоминаниями,

– отметил глава УГКЦ.

Однако он добавил, что теперь у людей есть преимущества – новейшие технологии, которые дают возможность участвовать в службе. Когда-то слушали трансляцию литургий на Ватиканском радио. Однако СССР пытался всячески глушить сигнал.

Были времена. когда пасхальные корзины освящали перед радиоприемниками. Блаженнейший Святослав подчеркнул, что независимо от ограничений Пасха будет, и "мы ее переживем достойно, как христиане".

Воспоминания о Пасхе в советской армии

В 1989 – 1990 годах будущий глава УГКЦ служил в Луганске фельдшером. Радио было в медицинском кабинете, поэтому он имел к нему доступ. На Пасху он закрылся в этой комнате и молился. "Действительно было такое ощущение, что Господь Бог со мной, я глубоко пережил пасхальную радость", – вспомнил Блаженнейший Святослав.

Церковь рекомендует праздновать Пасху

УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих в время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.







Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала