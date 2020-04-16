Коли почув про карантин, у мене було дежавю, – Блаженніший Святослав
Блаженніший Святослав розповів, що карантинні обмеження через коронавірус сприйняв легко. Він пам’ятає, як це святкувати Великдень у підпіллі, а пасхальні кошики освячувати перед радіоприймачами. Однак тепер у людей є перевага – новітні технології, які дозволяють на відстані долучитися до служби.
Про святкування Великодня колись і тепер в умовах обмеження розповів глава УГКЦ Блаженніший Святослав "Українській правді".
Зверніть увагу Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
За словами Блаженнішого Святослава, впровадження карантину він сприйняв легко та природно.
Я за своєю світською освітою медик і тому я добре розумів, у чому полягали доцільності тих карантинних обмежень,
– пояснив він.
Глава УГКЦ також пригадав, як святкували Пасху в підпіллі, як молилися тоді, коли ми не мали доступу до храмів. Він зазначив, що теперішній карантин викликав у нього відчуття дежавю, що українці вже переживали схоже.
Молитися в неділю вдома, не маючи можливості брати участь у богослужінні в храмі через трансляцію, – це було пов'язане з дитячими споминами,
– пояснив глава УГКЦ.
Однак він додав, що тепер люди мають переваги – новітні технології, які дають можливість брати участь у службі. Колись слухали трансляцію літургій з Ватиканського радіо. Однак СРСР намагався всіляко глушити сигнал. На Великдень пасхальні кошики освячували перед радіоприймачами.
Блаженніший Святослав наголосив, що незалежно від обмежень Пасха буде, і "ми її переживемо гідно, як християни".
Спогади про Великдень у радянській армії
У 1989 – 1990 роках майбутній глава УГКЦ служив у Луганську фельдшером. Радіо було у медичному кабінеті, тому він мав до нього доступ. На Великдень він зачинився у тій кімнаті й молився. "Справді мав таке відчуття, що Господь Бог зі мною, я глибоко пережив пасхальну радість", – пригадав Блаженніший Святослав.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу
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