Коли почув про карантин, у мене було дежавю, – Блаженніший Святослав

Блаженніший Святослав розповів, що карантинні обмеження через коронавірус сприйняв легко. Він пам’ятає, як це святкувати Великдень у підпіллі, а пасхальні кошики освячувати перед радіоприймачами. Однак тепер у людей є перевага – новітні технології, які дозволяють на відстані долучитися до служби.

Про святкування Великодня колись і тепер в умовах обмеження розповів глава УГКЦ Блаженніший Святослав "Українській правді".

Зверніть увагу Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви

За словами Блаженнішого Святослава, впровадження карантину він сприйняв легко та природно.

Я за своєю світською освітою медик і тому я добре розумів, у чому полягали доцільності тих карантинних обмежень,

– пояснив він.

Глава УГКЦ також пригадав, як святкували Пасху в підпіллі, як молилися тоді, коли ми не мали доступу до храмів. Він зазначив, що теперішній карантин викликав у нього відчуття дежавю, що українці вже переживали схоже.

Молитися в неділю вдома, не маючи можливості брати участь у богослужінні в храмі через трансляцію, – це було пов'язане з дитячими споминами,

– пояснив глава УГКЦ.

Однак він додав, що тепер люди мають переваги – новітні технології, які дають можливість брати участь у службі. Колись слухали трансляцію літургій з Ватиканського радіо. Однак СРСР намагався всіляко глушити сигнал. На Великдень пасхальні кошики освячували перед радіоприймачами.

Блаженніший Святослав наголосив, що незалежно від обмежень Пасха буде, і "ми її переживемо гідно, як християни".

Спогади про Великдень у радянській армії

У 1989 – 1990 роках майбутній глава УГКЦ служив у Луганську фельдшером. Радіо було у медичному кабінеті, тому він мав до нього доступ. На Великдень він зачинився у тій кімнаті й молився. "Справді мав таке відчуття, що Господь Бог зі мною, я глибоко пережив пасхальну радість", – пригадав Блаженніший Святослав.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.







Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу