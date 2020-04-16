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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Коли почув про карантин, у мене було дежавю, – Блаженніший Святослав

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      Блаженніший Святослав про святкування Великодня у підпіллі / glavcom.ua

      Блаженніший Святослав розповів, що карантинні обмеження через коронавірус сприйняв легко. Він пам’ятає, як це святкувати Великдень у підпіллі, а пасхальні кошики освячувати перед радіоприймачами. Однак тепер у людей є перевага – новітні технології, які дозволяють на відстані долучитися до служби.

      Про святкування Великодня колись і тепер в умовах обмеження розповів глава УГКЦ Блаженніший Святослав "Українській правді".

      Зверніть увагу Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви

      За словами Блаженнішого Святослава, впровадження карантину він сприйняв легко та природно.

      Я за своєю світською освітою медик і тому я добре розумів, у чому полягали доцільності тих карантинних обмежень,
      – пояснив він.

      Глава УГКЦ також пригадав, як святкували Пасху в підпіллі, як молилися тоді, коли ми не мали доступу до храмів. Він зазначив, що теперішній карантин викликав у нього відчуття дежавю, що українці вже переживали схоже.

      Молитися в неділю вдома, не маючи можливості брати участь у богослужінні в храмі через трансляцію, – це було пов'язане з дитячими споминами,
      – пояснив глава УГКЦ.

      Однак він додав, що тепер люди мають переваги – новітні технології, які дають можливість брати участь у службі. Колись слухали трансляцію літургій з Ватиканського радіо. Однак СРСР намагався всіляко глушити сигнал. На Великдень пасхальні кошики освячували перед радіоприймачами.

      Блаженніший Святослав наголосив, що незалежно від обмежень Пасха буде, і "ми її переживемо гідно, як християни".

      Спогади про Великдень у радянській армії

      У 1989 – 1990 роках майбутній глава УГКЦ служив у Луганську фельдшером. Радіо було у медичному кабінеті, тому він мав до нього доступ. На Великдень він зачинився у тій кімнаті й молився. "Справді мав таке відчуття, що Господь Бог зі мною, я глибоко пережив пасхальну радість", – пригадав Блаженніший Святослав.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.


       

      що заборонено на карантині обмеження Україна штрафи
      Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Великдень УГКЦ Святослав Шевчук Релігія
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