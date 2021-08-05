Комментируя завершение войны, Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, не все зависит от него. Однако пытается сделать для этого все, что в его силах.

Важно Донбасс и Крым никогда не будут российскими: главные тезисы из интервью Зеленского

"Я сегодня считаю, и совершенно этого не скрываю, и российский президент знает мое мнение. 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в деоккупации наших территорий зависят от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать", – подчеркнул глава государства.

И добавил, что жители оккупированных территорий не должны жить иллюзиями, наподобие "а что было бы если бы". В то же время Зеленский обратил внимание на то, что Украина подключает для давления на Россию международных партнеров – французов, американцев, британцев, арабские страны.

Люди говорят, что это план "А", а есть план "Б", "В", "Г". Да, все есть. Нужна воля. Политическая воля. Воля человеческая. С нашей стороны эта воля абсолютно есть,

– пояснил президент.

И обвинил СМИ оккупантов в информационной лжи, ведь те писали, что он якобы приказал отправлять на Донбассе ракеты и танки. "Ложь. Мы отвечали боевиками только тогда, когда они стреляли по нашим военным", – подчеркнул он.

Зеленский о том, как вернуть Донбасс

По мнению главы государства, самое главное для возвращения украинских территорий – это прекращение огня. Этот пункт должен быть первым в любых договоренностях. Зеленский отметил, что ни в коем случае нельзя садиться за стол с вооруженными людьми. Кроме этого, важен вывод российских войск из Донбасса. После этого ВСУ должны зайти за черту оккупированных территорий, чтобы вернуть под контроль границу.