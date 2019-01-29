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      Успех по "польскому сценарию" возможен в Украине, – посол США

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      Посол США в Украине Мари Йованович
      Посол США в Украине Мари Йованович / glavred.info

      Польша в свое время успешно провела экономические реформы и обеспечивает верховенство права. В Украине возможен "польский сценарий", который приведет ее к успеху.

      Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Украинской академии лидерства, сообщает пресс-служба посольства.

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      По ее словам, в 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем у украинцев.

      "Главное отличие заключается в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила", – заявила она.

      Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь – и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, а не позже,
      – добавила посол.

      Йованович уверена, что Украине до сих пор не хватает свободной и прозрачной рыночной экономики, "управляемой законами и правилами, которые обеспечивают возможности экономического развития для всех, а не для горстки представителей элиты".

      Со своими природными ресурсами и человеческим ресурсом экономика Украины "должна процветать и на своем пути догонять остальную Европу",
      – отметила представитель США.

      "Старая олигархическая система все еще цепляется за жизнь, а коррупция – это ее жизненная поддержка. Тогда как горстка олигархов обогащается, многие украинские семьи вынуждены выживать. Совершенно понятно, что страны, которые серьезно осуществляют реформы могут достигать такого экономического подъема, который улучшает ежедневную жизнь всех граждан ", – добавила дипломат.

      Теги: Новости Украины Реформы Новости США Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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