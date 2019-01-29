Успіх за "польським сценарієм" можливий в Україні, – посол США

Польща свого часу успішно провела економічні реформи та забезпечує верховенство права. В Україні можливий "польський сценарій", який приведе її до успіху.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович в Українській академії лідерства, повідомляє прес-служба посольства.

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За її словами, у 1992 році Україна мала вищий валовий внутрішній продукт на душу населення, ніж Польща, але сьогодні в реальному вираженні він у поляків утричі більший, ніж в українців.

"Головна відмінність полягає в тому, що Польща здійснила всебічні економічні реформи й успішно втілює в життя свої закони та правила", – заявила вона.

Попри проблеми, з якими стикається Україна, я переконана, що польський сценарій можливий і тут – і якщо результатом цих виборів буде прискорення реформ, реальне поліпшення настане раніше, а не пізніше,

– додала посол.

Йованович впевнена, що Україні досі бракує вільної та прозорої ринкової економіки, "керованої законами і правилами, які забезпечують можливості економічного розвитку для всіх, а не для жменьки представників еліти".

Зі своїми природними ресурсами та людським ресурсом економіка України "повинна процвітати і на своєму шляху наздоганяти решту Європи",

– наголосила представник США.

"Стара олігархічна система все ще чіпляється за життя, а корупція – це її життєва підтримка. Тоді як жменька олігархів збагачується, багато українських сімей змушені виживати. Абсолютно зрозуміло, що країни, які серйозно здійснюють реформи, можуть досягати такого економічного підйому, який покращує щоденне життя всіх громадян", – додала дипломат.