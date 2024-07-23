Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что артиллерия в полномасштабной войне играет очень важную роль для обеих сторон. Радиолокационные станции позволяют выявлять такие объекты, а отсутствие хоть одной РЛС значительно влияет на боевую способность противника.

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Серьезная потеря для военных России

На поле боя россияне использовали РЛС "Ястреб-АВ", чтобы уменьшать мощности артиллерии Сил обороны.

Радиолокационные средства противника обнаруживают расположение украинских средств поражения, что позволяет оккупантам эффективно обезвреживать их. Поражение РЛС "Ястреб-АВ" является жирной целью для нас,

– сказал Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что потеря такой системы для россиян является существенной для ведения будущих операций на линии фронта. Это важное достижение ВСУ.