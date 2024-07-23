Поэтому Украине нужен паритет на поле боя хотя бы в элементах огневого поражения. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Как достичь паритета

Владислав Селезнев отметил, что чем дальше, тем больше украинская армия начинает использовать методики и алгоритмы ведения войны четвертого поколения, когда вместо людей больше воюет техника, беспилотные платформы. В частности, дроны-камикадзе, ударные, разведывательные БПЛА, FPV-дроны.

Беспилотники не могут заменить артиллерию, но могут частично компенсировать. Однако только с помощью комплексного сочетания различных типов огневого поражения военные смогут достичь технологического преимущества на поле боя.

Я думаю, что в определенной степени активное использование украинской стороной дронов является компенсаторным механизмом. Нам все еще не хватает артиллерийских боеприпасов несмотря на то, что работает чешская инициатива, происходят определенные поставки от наших американских партнеров, от других стран. Однако артиллерии у врага пока больше,

– сказал военный эксперт.

Также враг имеет абсолютное господство в авиационной компоненте. Поэтому Украина ищет пути и возможности, чтобы иметь преимущество в каких-то элементах огневого поражения.

"В нашем случае говорится о дронах. Но для того, чтобы мы имели паритет на поле боя хотя бы в элементах огневого поражения, нам нужно интенсифицировать производство на наших промышленных мощностях вооружения и боеприпасов к нему", – считает Селезнев.