Дом председателя правления организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина ночью подожгли неизвестные. Теща активиста связывает случай с активной деятельностью Шабунина.

Татьяна рассказала, что взрыв произошел около 2:45, сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

Актуально Дом Шабунина ночью подожгли неизвестные: фото

Они с мужем уже спали, но после громкого хлопка успели выбежать из дома через заднюю дверь.

Женщина уверена, что это точно был не газ, ведь после взрыва даже свет не пропал. Татьяна обратила внимание на этот факт, потому что нужно было отключить сигнализацию, чтобы выйти из дома.

Что происходит возле дома Шабунина сейчас / Фото Лизы Герасимюк (24 канал)

По ее словам, спасатели приехали через 40 минут. Мужчина пытался тушить пожар самостоятельно, но ничего не получилось. Саму женщину с территории сразу забрала соседка.

Как выглядит дом сейчас / Фото PavlovskyNews

Теща активиста рассказала, что на повороте к дому есть две камеры. Сейчас полиция проводит расследование и опрашивает соседей.

Теща Шабунина рассказала детали о поджоге дома: видео

Поджог дома Шабунина: что известно

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля неизвестные подожгли.

К счастью, ни активиста, ни его детей в это время не было в доме.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.