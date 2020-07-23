Будинок голови правління організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна вночі підпалили невідомі. Теща активіста пов’язує випадок з активною діяльністю Шабуніна.

Пані Тетяна розповіла, що вибух стався близько 2:45, повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Актуально Будинок Шабуніна вночі підпалили невідомі: фото

Вони з чоловіком уже спали, але після гучного хлопка встигли вибігти з будинку через задні двері.

Жінка впевнена, що це точно не був газ, адже після вибуху навіть світло не пропало. Пані Тетяна звернула увагу на цей факт, бо потрібно було відключити сигналізацію, щоб вийти з дому.

Що відбувається біля будинку Шабуніна зараз / Фото Лізи Герасимюк (24 канал)

За її словами, рятувальники приїхали через 40 хвилин. Чоловік намагався гасити пожежу самостійно, але нічого не вийшло. Саму жінку з території відразу забрала сусідка.

Як виглядає будинок зараз / Фото PavlovskyNews

Теща активіста розповіла, що на повороті до будинку є дві камери. Наразі поліція проводить розслідування і опитує сусідів.

Теща Шабуніна розповіла деталі про підпал будинку: відео

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі.

На щастя, ані активіста, ані його дітей в цей час не було в будинку.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, він відразу виключив імовірність вибуху газу.

Наразі на місці події працює поліція.