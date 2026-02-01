Молились на русских царей: стены Успенского собора во Владимире изображают семью Николая II

Недавно Успенский собор в городе Владимир Волынской области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако внутри храма обнаружили неожиданную находку.

Со стен собора на прихожан смотрели изображения последнего российского царя Николая II и членов его семьи. Об этом рассказал народный депутат Игорь Гузь на своей Facebook-странице.

Что известно о российском следе в Успенском соборе на Волыни?

По словам нардепа, который и поднял этот вопрос в соцсетях, в этом филиале РПЦ в Украине долгое время молились на русских царей. Речь идет, собственно, о царе Николае II и его семье.

Он отметил, что в Русской Православной Церкви и в традиции, которую принимает УПЦ, их канонизировали в 2000 году как страстотерпцев.

Накануне, 31 января, в Свято-Успенском кафедральном соборе впервые прозвучало богослужение на украинском языке. Литургию совершил Предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний. В совместной молитве приняли участие жители города и окрестных общин.

Справочно: Этот собор является одной из древнейших православных святынь региона. Храм возведен в XII веке во времена князя Мстислава Изяславича и веками играл ключевую роль в духовной жизни Волынской земли. Начиная с 1944 года святыня находилась в пользовании Русской православной церкви, а впоследствии – УПЦ Московского патриархата. Только в 2025 году после завершения всех правовых процедур государство передало храм Владимир-Волынской епархии ПЦУ.

Как Россия использует религию для пропаганды?