Успокоил ли президент тех, кто выходит протестовать?

10 октября президент Украины Владимир Зеленский провел масштабный пресс-марафон, выделив журналистам целых 14 часов. Вероятнее всего, такая смена коммуникативной стратегии связана с акциями протестов вокруг согласования Украиной формулировок формулы Штайнмайера. Так удалось ли президенту своими объяснениями успокоить украинцев?

Как пояснил в комментарии 24 каналу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, акции протеста и напряжение, которое возникло с подписанием формулы Штайнмайера и вокруг отвода войск на Донбассе – это был некий спусковой крючок, который стимулировал проведение пресс-марафона.

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После этого, по словам эксперта, украинцы стали лучше чувствовать и понимать президента, поскольку его позиция стала более понятной, чем раньше. Не на сто процентов, конечно – вопросы остаются.

Относительно подачи стратегии по Донбассу, Зеленский дал понять, что они не будут все детали рассказывать. И это понятно,

– пояснил Владимир Фесенко.

Политолог Михаил Басараб, в свою очередь, убежден: по сумме факторов этот марафон "пошел скорее в минус, чем в плюс президенту". И общество, которое требовало объяснения в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе, ему успокоить вряд ли удалось.

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"Зеленский только в очередной раз подтвердил, что его намерения остаются неизменными. Диалога как такового не состоялось. Я считаю, что президент не выполнил задачу этой пресс-конференции – украинцев он не успокоил. И лишь подтвердил, что не услышал сигнала общества", – пояснил эксперт.

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