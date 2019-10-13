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      Чи заспокоїв президент тих, хто виходить протестувати?

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      Чи очікувати Україні на нові акції протесту?
      Чи очікувати Україні на нові акції протесту? / Getty Images

      10 жовтня президент України Володимир Зеленський провів масштабний пресмарафон, виділивши журналістам цілих 14 годин. Найімовірніше, така зміна комунікативної стратегії пов'язана з акціями протестів навколо погодження України із формулюваннями формули Штайнмаєра. Тож чи вдалося президенту своїми поясненнями заспокоїти українців?

      Як пояснив у коментарі 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, акції протесту та напруга, яка виникла із підписанням формули Штайнмаєра і навколо відведення військ на Донбасі – це був такий собі спусковий гачок, який стимулював проведення пресмарафону.

      Важливо! Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги

      Після цього, за словами експерта, українці почали краще відчувати і розуміти президента, оскільки його позиція стала більш зрозумілою, ніж раніше. Не на сто відсотків, звичайно – питання залишаються.

      Щодо подачі стратегії по Донбасу, Зеленський дав зрозуміти, що вони не будуть всі деталі розповідати. І це зрозуміло,
      – пояснив Володимир Фесенко.

      Політолог Михайло Басараб, своєю чергою, переконаний: за сумою факторів цей марафон "пішов радше в мінус, ніж у плюс президенту". І суспільство, яке вимагало пояснення у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, йому заспокоїти навряд чи вдалося.

      Читайте також: Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами

      "Зеленський тільки вчергове підтвердив, що його наміри залишаються незмінними. Діалогу як такого не відбулося. Я вважаю, що президент не виконав завдання цієї пресконференції – українців він не заспокоїв. І лише підтвердив, що не почув сигналу суспільства", – пояснив експерт.

      Читайте головні моменти розмови Володимира Зеленського з журналістами

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського
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