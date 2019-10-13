Чи заспокоїв президент тих, хто виходить протестувати?

10 жовтня президент України Володимир Зеленський провів масштабний пресмарафон, виділивши журналістам цілих 14 годин. Найімовірніше, така зміна комунікативної стратегії пов'язана з акціями протестів навколо погодження України із формулюваннями формули Штайнмаєра. Тож чи вдалося президенту своїми поясненнями заспокоїти українців?

Як пояснив у коментарі 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, акції протесту та напруга, яка виникла із підписанням формули Штайнмаєра і навколо відведення військ на Донбасі – це був такий собі спусковий гачок, який стимулював проведення пресмарафону.

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Після цього, за словами експерта, українці почали краще відчувати і розуміти президента, оскільки його позиція стала більш зрозумілою, ніж раніше. Не на сто відсотків, звичайно – питання залишаються.

Щодо подачі стратегії по Донбасу, Зеленський дав зрозуміти, що вони не будуть всі деталі розповідати. І це зрозуміло,

– пояснив Володимир Фесенко.

Політолог Михайло Басараб, своєю чергою, переконаний: за сумою факторів цей марафон "пішов радше в мінус, ніж у плюс президенту". І суспільство, яке вимагало пояснення у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, йому заспокоїти навряд чи вдалося.

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"Зеленський тільки вчергове підтвердив, що його наміри залишаються незмінними. Діалогу як такого не відбулося. Я вважаю, що президент не виконав завдання цієї пресконференції – українців він не заспокоїв. І лише підтвердив, що не почув сигналу суспільства", – пояснив експерт.

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