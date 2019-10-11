Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами

10 жовтня президент Володимир Зеленський провів першу велику пресконференцію. І зробив він це у притаманному йому стилі – епатажно і "не так, як у всіх". 14 годин поспіль гарант відповідав на питання журналістів і навіть побив світовий рекорд. Наскільки ефективним є такий формат та що хотів показати президент цим неординарним ходом?

Переваги та недоліки формату

Серед позитивних моментів експерти називають той факт, що кожен з акредитованих представників медіа мав змогу висловитися та почути відповідь Зеленського на свої запитання. А головний недолік такого пресмарафону – його тривалість. Це виснажливо, як для журналістів, так і для самого президента. Багато питань та тем повторювалися, що не дивно.

Це – оптимальний формат, особливо для журналістів. Повтори питань – вони неминучі. Так само як і "локальні" запитання. Для президента ж це – можливість відчути настрої у суспільстві і що саме цікавить людей. Йому вдалося проявити свою позицію і політично, і по-людськи. Що теж є позитивним моментом цього марафону в принципі,

– пояснив у коментарі 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Так, наприклад, у журналістів регіональних ЗМІ були питання, які цікавлять передусім жителів їхніх міст чи районів. Хтось із представників медіа просто намагався продемонструвати себе або заявити власну політично позицію. За словами експерта, тут немає нічого страшного, адже майже всі ключові теми були так чи інакше зачеплені.

Дивіться повне відео пресмарафону Володимира Зеленського

Проте, за його словами, локація була не найвдалішою. Тут йдеться передусім про ситуації, коли хтось із відвідувачів закладу намагався привернути до себе увагу гаранта.

Водночас політолог Михайло Басараб у коментарі 24 каналу зазначив: кількість поставлених запитань не варто вважати перевагою. Адже пресконференції президента, як правило, нас цікавлять не через питання журналістів, а передусім – через відповіді гаранта.

Експерт додає, що плюси у такого формату є і безпосередньо для команди Зеленського:

У частини їх виборців це викликало співчуття і захват. Мовляв, він пішов на таку самопожертву для того, щоб задовольнити інтереси ЗМІ. За формою, можливо, це і було ефектно. Особливо якщо дивитися очима людей, які не надто розуміються у політиці і їм може здатися, що президент пішов на подвиг.

Серед мінусів, за словами Михайла Басараба, можна виділити те, що українці мали змогу побачити втомленого і некомпетентного президента. А, коли людина втомлена – може наговорити зайвого або виказати думки, які не дуже добре її характеризують. У цьому випадку, як президента.

Все ж, Володимир Фесенко переконаний: такий пресмарафон – набагато змістовніший у порівнянні зі стандартними великими пресконференціями.



Зеленський зустрівся з журналістами у київському фуд-холі

Як проявив себе Зеленський?

Експерти сходяться на думці, що після вчорашнього марафону українці стали краще відчувати і розуміти президента, оскільки його позиція стала більш зрозумілою, ніж раніше. Не на сто відсотків, звичайно – загадки залишаються.

Щодо подачі стратегії по Донбасу, Зеленський дав зрозуміти, що вони не будуть всі деталі розповідати. І це зрозуміло. Щодо Трампа і США – тут трохи інша ситуація, є певні обмеження, не можна втручатися в цей конфлікт. Тому, відповідно, чим менше конкретики, тим краще,

– пояснив Володимир Фесенко.

Михайло Басараб, своєю чергою, переконаний: за сумою факторів цей марафон "пішов радше в мінус, ніж у плюс президенту". І суспільство, яке вимагало пояснення у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, йому заспокоїти не вдалося. А перебити це іншими інформаційними приводами, як от цей марафон, неможливо.

Він продемонстрував, що володіє певним фактажем та ситуацією. Однак ми не побачили чітко сформульованих думок, глибинного уявлення про процеси. Судження може бути правильним чи неправильним, щирим чи брехливим. Але воно повинне бути чітким. От цієї чіткості формулювання я не почув,

– зазначив експерт.

Чому саме зараз?

Найімовірніше, така зміна комунікативної стратегії пов'язана з останніми подіями. Зокрема, йдеться про акції протестів, які відбулися на вихідних у багатьох великих містах України. І це – цілком логічно, з урахуванням того, що журналісти та суспільство вже кілька місяців вимагали "справжньої" пресконференції Зеленського.

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Так, за словами Володимира Фесенка, акції протесту та напруга, яка виникла із підписанням формули Штайнмаєра і навколо відведення військ на Донбасі, – це був такий собі спусковий гачок, який стимулював проведення цього заходу.

І команда Зеленського, очевидно, вирішила, що зараз саме час зробити такий хід, аби продемонструвати, що вони – не зовсім закриті від спілкування і готові говорити фактично з усіма українцями.

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