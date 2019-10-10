Круасани, сирники та кола: чим частував Зеленський журналістів на пресмарафоні Kyiv Food Market

Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня за участю його команди та близько 300 журналістів. Окрім спілкування між очільником держави та представниками ЗМІ, у приміщенні закладу був організований фуршет.

Журналісти 24 каналу теж побували на пресмарафоні Зеленського на Kyiv Food Market та дізнались, чим частували журналістів в очікуванні розмови з президентом, а також, у скільки це обійшлось організаторам пресмарафону.

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Відомо, що приміщення Kyiv Food Market розташоване біля станції метро "Арсенальна" на вулиці Московська, 8. Акредитовані журналісти очікували на спілкування з гарантом країни на другому поверсі закладу, де і були розміщені столи з напоями та їжею.



Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

На них спочатку можна було побачити круасани (95 гривень), чізкейки (85 гривень), кокосові йогурти (145 гривень), сирники, соки ("Jaffa") та вода ("Моршинська"). В обід журналістів частували варениками, картоплею з м’ясом, страви з м'ясом. На постійній основі також були чай і кава. Відомо, що їжу готували на місці – у закладі Kyiv Food Market.



На фуршетних столах було багато фастфуду і десертів / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

Щодо столу, за яким сидів Володимир Зеленський та журналісти, то до них час від часу офіціанти підносили тарілки від одеської компанії Cooperburger: Копер Бургер (179 гривень) і картоплю (45 гривень). Також на столі були тарілки з піцами (98-165 гривень) та солодкі газовані напої "Coca-Cola".

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За одним столом з президентом журналісти не їли / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

Журналісти під час пресмарафону на Kyiv Food Market мали змогу оперативно писати матеріали для власних видань за чашкою кави або чаю, а за бажанням – за келихом вина, який можна було придбати за власні кошти на барній стійці.



Алкоголь – за свій рахунок / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

Додамо, що заклад працював у звичному режимі, однак лише на першому поверсі, але лише після ретельної перевірки на вході.

За словами заступника глави ОП Кирила Тимошенка, Офіс Президента оплатив тільки їжу для учасників пресмарафону, оренда приміщення Kyiv Food Market в ціну не входила. Він додав, що про деталі фінансування пресмарафону можна дізнатись у Державному управлінні справами, надіславши пресслужбі офіційний запит. Щодо самої локації, де проводився пресмарафон, Тимошенко пояснив, що таке приміщення єдине дозволяє розмістити 300 журналістів і самого президента.

Це дозволяє спілкуватися, задавати більше питань, бути в діалозі, ніж говорити у форматі пресконференції, коли сидять 300 журналістів і питання можуть задати 15 чи 20 з них,

​– заявив Кирило Тимошенко.

На запитання журналіста 24 каналу про доречність чи недоречність проведення такого формату спілкування журналістів та президента в час війни, про що дискутує багато українців в соціальних мережах, Тимошенко відповів: Ми рахуємо, що такий формат є доречний, аби журналісти були задоволені і змогли задати всі запитання. Я не розумію, що означає "Коли в Україні йде війна", що це недоречний формат. А який доречний? Для нас доречно відповісти на всі питання, а не в якому форматі це буде. Ми врахували, що він буде найбільш сприятливим для того, щоб відповісти на всі питання, які будуть".

Дивіться відео з Кирилом Тимошенко на пресмарафоні Зеленського: