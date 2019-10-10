18:52
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
      Вєсті Кремля
      22:23, 9 жовтня
      Вєсті.UA: Фантастична схожість Леніна та Порошенка. Добкін посуне "Океан Ельзи"?
      Вєсті.UA
      19:58, 9 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Круасани, сирники та кола: чим частував Зеленський журналістів на пресмарафоні Kyiv Food Market

      265 Читать новость на русском
      Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market
      Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

      Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня за участю його команди та близько 300 журналістів. Окрім спілкування між очільником держави та представниками ЗМІ, у приміщенні закладу був організований фуршет.

      Журналісти 24 каналу теж побували на пресмарафоні Зеленського на Kyiv Food Market та дізнались, чим частували журналістів в очікуванні розмови з президентом, а також, у скільки це обійшлось організаторам пресмарафону.

      Читайте також: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

      Відомо, що приміщення Kyiv Food Market розташоване біля станції метро "Арсенальна" на вулиці Московська, 8. Акредитовані журналісти очікували на спілкування з гарантом країни на другому поверсі закладу, де і були розміщені столи з напоями та їжею.


      Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

      На них спочатку можна було побачити круасани (95 гривень), чізкейки (85 гривень), кокосові йогурти (145 гривень),  сирники, соки ("Jaffa") та вода ("Моршинська"). В обід журналістів частували варениками, картоплею з м’ясом, страви з м'ясом. На постійній основі також були чай і кава. Відомо, що їжу готували на місці – у закладі Kyiv Food Market.


      На фуршетних столах було багато фастфуду і десертів / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

      Щодо столу, за яким сидів Володимир Зеленський та журналісти, то до них час від часу офіціанти підносили тарілки від одеської компанії Cooperburger: Копер Бургер (179 гривень) і картоплю (45 гривень). Також на столі були тарілки з піцами (98-165 гривень) та солодкі газовані напої "Coca-Cola".

      Читайте також: Як виглядає пресмарафон Зеленського на Kyiv Food Market: фоторепортаж


      За одним столом з президентом журналісти не їли / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

      Журналісти під час пресмарафону на Kyiv Food Market мали змогу оперативно писати матеріали для власних видань за чашкою кави або чаю, а за бажанням – за келихом вина, який можна було придбати за власні кошти на барній стійці.

      Пресмарафон Володимира Зеленського на Kyiv Food Market
      Алкоголь – за свій рахунок / Фото: 24 (Андрій Костюк та Анастасія Кримова)

      Додамо, що заклад працював у звичному режимі, однак лише на першому поверсі, але лише після ретельної перевірки на вході.

      За словами заступника глави ОП Кирила Тимошенка, Офіс Президента оплатив тільки їжу для учасників пресмарафону, оренда приміщення Kyiv Food Market в ціну не входила. Він додав, що про деталі фінансування пресмарафону можна дізнатись у Державному управлінні справами, надіславши пресслужбі офіційний запит. Щодо самої локації, де проводився пресмарафон, Тимошенко пояснив, що таке приміщення єдине дозволяє розмістити 300 журналістів і самого президента.

      Це дозволяє спілкуватися, задавати більше питань, бути в діалозі, ніж говорити у форматі пресконференції, коли сидять 300 журналістів і питання можуть задати 15 чи 20 з них,
      ​– заявив Кирило Тимошенко.

      На запитання журналіста 24 каналу про доречність чи недоречність проведення такого формату спілкування журналістів та президента в час війни, про що дискутує багато українців в соціальних мережах, Тимошенко відповів: Ми рахуємо, що такий формат є доречний, аби журналісти були задоволені і змогли задати всі запитання. Я не розумію, що означає "Коли в Україні йде війна", що це недоречний формат. А який доречний? Для нас доречно відповісти на всі питання, а не в якому форматі це буде. Ми врахували, що він буде найбільш сприятливим для того, щоб відповісти на всі питання, які будуть". 

      Дивіться відео з Кирилом Тимошенко на пресмарафоні Зеленського:

       

      blog_ava
      Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції, прикмети та що не можна робити у свято
      сьогодні
      36702
      Автор: Уляна Журба
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Журналісти Новини LifeStyle
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 18:12 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Ірина Юрковська 1721
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 955
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1707
      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      сьогодні , 13:43 Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами
      Інна Жолобович 927
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сьогодні , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 6047
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук