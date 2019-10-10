Круассаны, сырники и кола: чем угощал Зеленский журналистов на пресс-марафоне Kyiv Food Market
Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market состоялся 10 октября с участием его команды и около 300 журналистов. Кроме общения между главой государства и представителями СМИ, в помещении заведения был организован фуршет.
Журналисты 24 канала тоже побывали на пресс-марафоне Зеленского на Kyiv Food Market и узнали, чем угощали журналистов в ожидании разговора с президентом, а также, во сколько это обошлось организаторам пресс-марафона.
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Известно, что помещение Kyiv Food Market расположено возле станции метро "Арсенальная" на улице Московская, 8. Аккредитованные журналисты ожидали общения с гарантом страны на втором этаже заведения, где и были размещены столы с напитками и едой.
Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)
На них сначала можно было увидеть круассаны (95 гривен), чизкейк (85 гривен), кокосовые йогурты (145 гривен), сырники, соки ("Jaffa") и вода ("Моршинская"). В обед журналистов угощали варениками, картошкой с мясом, блюдами с мясом. На постоянной основе также были чай и кофе. Известно, что еду готовили на месте – в заведении Kyiv Food Market.
На фуршетных столах было много фастфуда и десертов / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)
Что касается стола, за которым сидел Владимир Зеленский и журналисты, то к ним время от времени официанты подносили тарелки от одесской компании Cooperburger: Копер Бургер (179 гривен) и картофель (45 гривен). Также на столе были тарелки с пиццами (98-165 гривен) и сладкие газированные напитки "Coca-Cola".
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За одним столом с президентом журналисты не ели / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)
Журналисты во время пресс-марафона на Kyiv Food Market смогли оперативно писать материалы для собственных изданий за чашкой кофе или чая, а по желанию – за бокалом вина, который можно было приобрести за собственные средства на барной стойке.
Алкоголь – за свой счет / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)
Добавим, что заведение работало в обычном режиме, но только на первом этаже, но только после тщательной проверки на входе.
По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко Офис Президента оплатил только пищу для участников пресс-марафона, аренда помещения Kyiv Food Market в цену не входила. Он добавил, что о деталях финансирования прессмарафона можно узнать в Государственном управлении делами, направив пресс-службе официальный запрос. Что касается самой локации, где проводился пресс-марафон, Тимошенко объяснил, что такое помещение единственное позволяет разместить 300 журналистов и самого президента.
Это позволяет общаться, задавать больше вопросов, быть в диалоге, чем говорить в формате пресс-конференции, когда сидят 300 журналистов и вопросы могут задать 15 или 20 из них,
– заявил Кирилл Тимошенко.
На вопрос журналиста 24 канала об уместности или неуместности проведения такого формата общения журналистов и президента во время войны, о чем дискутирует много украинцев в социальных сетях, Тимошенко ответил: Мы считаем, что такой формат уместен, чтобы журналисты были довольны и смогли задать все вопросы. Я не понимаю, что значит "Когда в Украине идет война", что это неуместный формат. А какой уместен? Для нас уместно ответить на все вопросы, а не в каком формате это будет. Мы учли, что он будет наиболее благоприятным для того, чтобы ответить на все вопросы, которые будут".
Смотрите видео с Кириллом Тимошенко на пресс-марафоне Зеленского: