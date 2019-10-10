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      Круассаны, сырники и кола: чем угощал Зеленский журналистов на пресс-марафоне Kyiv Food Market

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      Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market
      Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)

      Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market состоялся 10 октября с участием его команды и около 300 журналистов. Кроме общения между главой государства и представителями СМИ, в помещении заведения был организован фуршет.

      Журналисты 24 канала тоже побывали на пресс-марафоне Зеленского на Kyiv Food Market и узнали, чем угощали журналистов в ожидании разговора с президентом, а также, во сколько это обошлось организаторам пресс-марафона.

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      Известно, что помещение Kyiv Food Market расположено возле станции метро "Арсенальная" на улице Московская, 8. Аккредитованные журналисты ожидали общения с гарантом страны на втором этаже заведения, где и были размещены столы с напитками и едой.

      Пресс-марафон Владимира Зеленского на Kyiv Food Market / Фото: 24 (Андрей Костюк и Анастасия Крымова)

      На них сначала можно было увидеть круассаны (95 гривен), чизкейк (85 гривен), кокосовые йогурты (145 гривен), сырники, соки ("Jaffa") и вода ("Моршинская"). В обед журналистов угощали варениками, картошкой с мясом, блюдами с мясом. На постоянной основе также были чай и кофе. Известно, что еду готовили на месте – в заведении Kyiv Food Market.

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      Автор: Ульяна Журба
      Теги: Пресс-марафон Зеленского Новости политики Новости Украины Журналисты Владимир Зеленский Новости LifeStyle
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