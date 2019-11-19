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      Устала ли Европа от Украины: ответ эксперта

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      Европа устала от Украины / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Европа устала от войны в Украине. Она понимает расходы, которые связаны с ней. Продолжение конфликта в текущей форме вредит интересам Европейского Союза.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал международный эксперт Николай Капитоненко, отметив, что Германия и Франция – лидеры ЕС, и они хотели бы, чтобы этот конфликт скорее завершился.

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      Также эксперт добавил, что они не хотят, чтобы этот конфликт завершился за счет интересов Украины.

      Не будет никаких трое против одного. Будет, скорее всего, наблюдение и классическая посредническая роль глав государств, когда они будут коммуникаторами, помогать обмену информацией между людьми, которые не очень доверяют друг другу,
      – заявил Николай Капитоненко.

      "С этой точки зрения, я бы не строил преждевременных опасений о том, что на нас будут давить со всех сторон", – подытожил эксперт.

      Что известно о встрече в нормандском формате?9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента приобретения Владимиром Зеленским статуса президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Новости Франции Евросоюз
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