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      Чи втомилася Європа від України: відповідь експерта

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      Європа втомилася від України / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Європа не втомилася від війни в Україні. Вона розуміє витрати, які пов'язані з нею. Продовження конфлікту в поточній формі шкодить інтересам Європейського Союзу.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив міжнародний експерт Микола Капітоненко, зазначивши, що Німеччина і Франція – лідери ЄС і вони хотіли б, щоб цей конфлікт швидше завершився.

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      Також експерт додав, що вони не хочуть, щоб цей конфлікт завершився за рахунок інтересів України.

      Не буде жодних троє проти одного. Буде скоріше за все спостереження і класична посередницька роль глав держав, коли вони будуть комунікаторами, допомагатимуть обміну інформацією між людьми, які не дуже довіряють один одному,
      – заявив       Микола Капітоненко.

      "З цієї точки зору, я б не будував передчасних побоювань передчасних про те, що на нас будуть тиснути зі всіх боків", – підсумував експерт.

      Що відомо про зустріч в нормандському форматі?9 грудня у Парижі Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році. І власне з моменту набуття Володимиром Зеленським статусу президента, він усіляко наполягав на зустрічі з Путіним за присутності Ангели Меркель та Еммануеля Макрона.

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

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      сьогодні
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Євросоюз Новини Франції
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