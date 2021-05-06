Устанавливал мины на Востоке: в Праге судят чеха, воевавшего против Украины
В Праге муниципальный суд начал рассмотрение дела гражданина Чехии Мартина Кантора. Его обвиняют в терроризме из-за участия в боях на востоке Украины на стороне оккупантов.
Источник:Novinky
Рассмотрение дела начали 5 мая. Мартину Кантору грозит до 20 лет заключения за теракт и участие в террористической группе.
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32-летний мужчина в 2015 году летал из Праги в Ростов-на-Дону, откуда попал на оккупированную территорию Украины, говорится в обвинительном заключении.
По словам прокурора, впоследствии обвиняемый прошел обучение и стал снайпером российских оккупационных войск.
Как Кантор "помогал" оккупантам
Согласно информации следствия, Кантор был сержантом и участвовал в боевых операциях "с намерением ранить или убить украинских солдат".
Как член разведывательно-диверсионной группы, он лично устанавливал мины в районе линии разграничения,
– заявил прокурор Мартин Билы.
Выступили в суде и свидетели, с которыми Кантор делился своими планами. Один из свидетелей заявил суду, что Кантор рассказывал ему о планах поехать в Украину, чтобы воевать на стороне российских оккупантов.
Вместе с тем адвокат Кантора отметил, что его подзащитный не подпадает под уголовную статью.
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