Инсталляцию открыли вечером 23 августа перед зданием Киевского городского совета. Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали".

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Детали проекта

Ассоциация семей защитников "Азовстали" совместно с благотворительным фондом Владислава Коренко "24.02. UA" и независимым креативным агентством TSD agency создали в Киеве инсталляцию Free Azovstal defenders,

– говорится в сообщении.

российские оккупанты анонсировали показательный суд над пленными защитниками "Азовстали" 24 августа. Воинов Мариуполя содержат в клетках, о чем свидетельствуют фото захватчиков. Именно поэтому инсталляция выглядит так.

"Она призвана дать почувствовать каждому то, что будут переживать наши герои в подобной клетке", – отметила Ассоциация семей защитников.



Инсталляция судилища над воинами Мариуполя / Фото Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Родные пленников призвали всех, кто увидит клетку, фотографировать ее и размещать в социальных сетях под хэштегом #FreeAzovstalDefenders. Под фотографиями следует отмечать мировых лидеров, международные организации и средства массовой информации.

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