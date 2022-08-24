Інсталяцію відкрили увечері 23 серпня перед будівлею Київської міської ради. Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

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Деталі проєкту

Асоціація родин захисників "Азовсталі" спільно з благодійним фондом Владислава Коренка "24.02. UA" та незалежною креативною агенцією TSD agency створили в Києві інсталяцію Free Azovstal defenders,

– мовиться в повідомленні.

російські окупанти анонсували показовий суд над полоненими захисниками "Азовсталі" 24 серпня. Воїнів Маріуполя тримають у клітках, про що свідчать фото загарбників. Саме тому інсталяція має такий вигляд.

"Вона покликана дати відчути кожному те, що переживатимуть наші герої в подібній клітці" , – зазначила Асоціація родин захисників.



Інсталяція судилища над воїнами Маріуполя / Фото Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Рідні полонених закликали усіх, хто побачить клітку, фотографувати її та розміщувати в соціальних мережах за хештегом #FreeAzovstalDefenders. Під фотографіями слід позначати світових лідерів, міжнародні організації та засоби масової інформації.

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