Благодаря отважности и мастерству украинских защитников врагу не удалось реализовать план блицкрига. Несмотря на провал и потери, оккупанты не собираются останавливать наступление на Украину.
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Контроль над левобережной Украиной
В Генштабе ВСУ хорошо проинформированы о ближайших планах российских оккупантов. Враг ставит себе амбициозные цели, но выполнить их не может.
Основные задачи относительно разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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