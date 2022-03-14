Завдяки відважності та майстерності українських захисників ворогу не вдалося втілити план бліцкригу. Попри провал і втрати окупанти не збираються зупиняти наступ на Україну.

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Контроль над лівобережною Україною

У Генштабі ЗСУ добре проінформовані про найближчі плани російських окупантів. Ворог ставить собі доволі амбітні цілі, але виконати їх не може.

Основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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