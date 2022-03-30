"Устроили ад в лесах": Черные Запорожцы отбросили оккупантов от Киева на десятки километров

Оккупанты хотели сразу захватить Киев, но получили сокрушительное поражение. Рашисты бегут к границам с Беларусью.

Об этом сообщили 30 марта 72 отдельная механизированная бригада черных запорожцев. Они рассказали, что отбросили захватчиков от столицы на десятки километров.

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"Мы устроили им ад в лесах: уничтожили их технику, солдат, тела которых они и не собираются забирать. Мы крепко вкопались в нашу землю и стоим за нее до победы! Слава Украине", – написали военные.

Что нужно для победы

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что для освобождения своих территорий нужно интенсивное оружие. Он отметил, что лучше уже останавливать оккупантов.

Я думаю, что в мире есть одна, а может и две армии, которые способны остановить российскую армию после месяца боев. Если бы я был членом НАТО, мне было бы очень интересно иметь страну, которая на практике покажет, на что она способна,

– сказал Ермак.

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