Устроили "жаркий" прием: украинские артиллеристы мощно ударили по оккупантам

Вечность можно смотреть на то, как наши военные палят по оккупантам. Так, в сети выложили видео, на котором украинские артиллеристы "согревают" врагов.

Крутое видео появилось на телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ. Оно просто заряжено на то, чтобы гордиться нашими ребятами каждую секунду все больше!

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Наши артиллеристы "согрели" врагов в лютые морозы

По прогнозам синоптиков, в Украину идут морозы. Но благодаря действиям артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского врагам холодно не будет,

– говорится в публикации.

Оккупантов согреет "пылкий" прием украинских реактивных систем залпового огня. На видео мы можем наслаждаться симфонией, которой встретили очередную колонну оккупантов украинские артиллеристы.

Смотрите, как артиллеристы бьют по колонне оккупантов:

И, понятное дело, врагов отправили вслед за "русским военным кораблем".

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