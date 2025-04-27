Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления российского министра Сергея Лаврова в интервью CBS News.

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Что заявил Лавров об уступках

Журналистка в интервью с Лавровым заявила, что из всего услышанного на сегодня сделала вывод, что Россия не готова идти на уступки. В ответ на это российский министр заявил, что якобы "она ошибается". Ряд СМИ интерпретировали это как заявление, что якобы Россия готова идти на уступки по Украине, однако Лавров не давал такого конкретного ответа.

В то же время Лавров заявил, что Москва готова искать "баланс интересов". В то же время он добавил, что "Россия публично не обсуждает то, что является предметом переговоров".

Москва готова искать баланс интересов и в вопросе Украины, и в теме стратегических отношений с США,

– заявил Лавров.

Другие заявления Лаврова в интервью

В интервью американскому телеканалу Лавров также сделал и ряд других заявлений. В частности российский министр высказался относительно Запорожской АЭС.

Так, по словам Лаврова, Москва не получала предложений о передаче американцам контроля над ЗАЭС. В то же время Россия "готова объяснить, что это невозможно".

Россия при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны,

– заявил Лавров.

Также он отметил, что Трамп якобы "все понимает по Крыму", а потому "знает, что россияне не будут вести переговоры о полуострове".

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону не удалось сформировать ключевые параметры соглашения по Украине, и переговоры еще на этапе обсуждений.