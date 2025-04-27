Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви російського міністра Сєргєя Лаврова в інтерв'ю CBS News.

Дивіться також Росія може укласти угоду про Україну, але є певні елементи, які потрібно фіналізувати, – Лавров

Що заявив Лавров про поступки

Журналістка в інтерв'ю з Лавровим заявила, що з усього почутого на сьогодні зробила висновок, що Росія не готова йти на поступки. У відповідь на це російський міністр заявив, що нібито "вона помиляється". Низка ЗМІ інтерпретувала це як заяву, що буцімто Росія готова йти на поступки щодо України, однак Лавров не давав такої конкретної відповіді.

Водночас Лавров заявив, що Москва готова шукати "баланс інтересів". Водночас він додав, що "Росія публічно не обговорює те, що є предметом переговорів".

Москва готова шукати баланс інтересів і у питанні України, і у темі стратегічних відносин із США,

– заявив Лавров.

Інші заяви Лаврова в інтерв'ю

В інтерв'ю американському телеканалу Лавров також зробив і низку інших заяв. Зокрема російський міністр висловився щодо Запорізької АЕС.

Так, за словами Лаврова, Москва не отримувала пропозицій щодо передачі американцям контролю над ЗАЕС. Водночас Росія "готова пояснити, що це неможливо".

Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках та зміни у її підконтрольності неможливі,

– заявив Лавров.

Також він зауважив, що Трамп буцімто "все розуміє щодо Криму", а тому "знає, що росіяни не будуть вести перемовини про півострів".

Раніше Сєргєй Лавров заявив, що Москві та Вашингтону не вдалося сформувати ключові параметри угоди щодо України, і перемовини ще на етапі обговорень.