13:26
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Усыхание лесов в Украине: Гослесагентство опубликовало потрясающие цифры

85 Читати новину українською
По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет почти 400 тысяч гектаров
По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет почти 400 тысяч гектаров / Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет почти 400 тысяч гектаров. За последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхания именно сосновых лесов Полесья.

Об этом говорится на странице Государственного агентства лесных ресурсов Украины в Facebook.

Читайте также: На окраине Хмельницкого нашли контейнер с радиоактивным веществом: подробности

По информации агентства, очаги массового усыхания уже захватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают расти по всей территории Украины.

Так, по состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет 395,4 тысячи гектаров, из которых сосновые насаждения на площади почти 200 тысяч гектаров, что уже превышает годовые показатели прошлого года,
– говорится в сообщении.

И хоть усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня.

"Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 тысяч гектаров этот процесс имеет негативную тенденцию к росту", – отмечает Государственное агентство лесных ресурсов.

 

Теги: Новости Украины Министерство экологии Экология
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
В Украине авторынок установил новый антирекорд
 2 апреля 2015 , 22:37
"Шахтер" сделал первое громкое приобретение
 22 мая 2016 , 10:00
Стало известно, где сборная Украины будет принимать Финляндию в отборе ЧМ-2018
 19 сентября 2016 , 16:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук