Усыхание лесов в Украине: Гослесагентство опубликовало потрясающие цифры

По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет почти 400 тысяч гектаров. За последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхания именно сосновых лесов Полесья.

Об этом говорится на странице Государственного агентства лесных ресурсов Украины в Facebook.

Читайте также: На окраине Хмельницкого нашли контейнер с радиоактивным веществом: подробности

По информации агентства, очаги массового усыхания уже захватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают расти по всей территории Украины.

Так, по состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет 395,4 тысячи гектаров, из которых сосновые насаждения на площади почти 200 тысяч гектаров, что уже превышает годовые показатели прошлого года,

– говорится в сообщении.

И хоть усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня.

"Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 тысяч гектаров этот процесс имеет негативную тенденцию к росту", – отмечает Государственное агентство лесных ресурсов.