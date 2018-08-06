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Всихання лісів в Україні: Держлісагентство опублікувало приголомшливі цифри

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Станом на сьогодні загальна площа всихання становить майже 400 тисяч гектарів
Станом на сьогодні загальна площа всихання становить майже 400 тисяч гектарів / Фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні загальна площа всихання становить майже 400 тисяч гектарів. За останні роки спостерігається значне збільшення обсягів всихання саме соснових лісів Полісся.

Про це йдеться на сторінці Державного агентства лісових ресурсів України у Facebook.

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За інформацією агентства, осередки масового всихання вже охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватись по всій території України. 

Так, станом на сьогодні загальна площа всихання становить 395,4 тисячі гектарів, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч гектарів, що вже перевищує річні показники минулого року,
– йдеться у повідомленні. 

І хоч всихання ялинників у Карпатському регіоні існує давно, але залишається актуальним і сьогодні.

"Попри всі зусилля лісівників, на площі близько 30 тисяч гектарів цей процес має негативну тенденцію до зростання", – зазначає Державне агентство лісових ресурсів.

 

Теги: Новини України Екологія Міністерство екології
Джерело: 24 канал
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