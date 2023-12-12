Появился отчет о результатах расследования по делу о несанкционированном раскрытии нацгвардейцем Джеком Тейшейрой секретной информации Пентагона. Стало известно, что люди из подразделения Тейшейры не приняли надлежащих мер после того, как узнали о его незаконных действиях.
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Чиновников привлекли к ответственности
Выяснилось, что руководство 102-го разведывательного крыла Разведуправления ПС Нацгвардии США не проявляло достаточно бдительности при проверке поведения всех находящихся под их командованием лиц. Там не уделили должного внимания безопасности миссии и не приняли меры для полного и эффективного выполнения обязанностей по программе безопасности.
В результате 15 военнослужащих ПС Нацгвардии США были привлечены к дисциплинарной ответственности. Командира 102-го разведывательного крыла полковника Шона Райли сняли с должности, по одному из его заместителей объявили выговор.
Кроме этого, сообщили, что меры безопасности ужесточены.
Тейшейру судили
- Американский военный, обвиненный в утечке конфиденциальных разведывательных и оборонных документов, предстал перед судом в Бостоне. Накануне его арестовало ФБР. Во время судебного заседания 21-летний Джек Тейшейра был одет в кандалы и тюремную форму. Ему выдвинули официальные обвинения в связи с утечкой сотен секретных документов.
- ФБР арестовало Тейшейра 13 апреля у его дома в штате Массачусетс. Десятки утечек документов раскрыли оценки США по войне в Украине, а также чувствительные секреты об американских союзниках. Это поставило Вашингтон в неловкое положение и поднял новые вопросы о безопасности секретной информации
- Судья постановил, что подозреваемый имеет право на государственного защитника – адвоката, нанятого за государственные средства в уголовном процессе для людей, которые не могут позволить себе оплату таких услуг. Прокуратура США потребовала содержание Тейшейры под стражей в суд.