Появился отчет о результатах расследования по делу о несанкционированном раскрытии нацгвардейцем Джеком Тейшейрой секретной информации Пентагона. Стало известно, что люди из подразделения Тейшейры не приняли надлежащих мер после того, как узнали о его незаконных действиях.

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Чиновников привлекли к ответственности

Выяснилось, что руководство 102-го разведывательного крыла Разведуправления ПС Нацгвардии США не проявляло достаточно бдительности при проверке поведения всех находящихся под их командованием лиц. Там не уделили должного внимания безопасности миссии и не приняли меры для полного и эффективного выполнения обязанностей по программе безопасности.

В результате 15 военнослужащих ПС Нацгвардии США были привлечены к дисциплинарной ответственности. Командира 102-го разведывательного крыла полковника Шона Райли сняли с должности, по одному из его заместителей объявили выговор.

Кроме этого, сообщили, что меры безопасности ужесточены.

Тейшейру судили