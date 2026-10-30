В США произошла масштабная утечка данных тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности

Об этом сообщает CNBC.

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Что известно об утечке данных в США?

База данных была размещена на сайте некоммерческой организации Distributed Denial of Secrets, которая специализируется на публикации утечек информации. Данные были получены из сервиса единого входа Okta, которым пользуется Министерство внутренней безопасности США. Там содержатся имена сотрудников, информация об их офисах, контактные данные и должности.

Потенциально могла быть раскрыта информация о более чем 40 тысячах сотрудников ведомства.

В компании Okta заявили, что не обнаружили признаков взлома собственной инфраструктуры.

У нас нет доказательств того, что наши данные или системы были скомпрометированы– сообщили в компании.

Представители Министерства внутренней безопасности США подтвердили, что знают о возможной утечке. Они отметили, что работают над решением проблемы.

Ответственность за обнародование информации взяла на себя группировка Department of Peace. Хакеры заявили, что таким образом ответили на ужесточение миграционной политики администрации США.

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В частности, речь идет о заявлениях министра внутренней безопасности США Марквейна Муллина от 17 июля о усилении давления на улицах, активизации задержаний мигрантов и остановках транспортных средств.

Напомним, миграционная политика США при президентстве Дональда Трампа сосредоточена на усилении контроля над границей, ограничении нелегального въезда и более быстрой высылке людей, находящихся в стране без законных оснований.

Администрация расширяет иммиграционное правоприменение, в частности операции ICE по задержанию мигрантов, а также сообщает о длительном отсутствии случаев освобождения задержанных на границе до завершения процедур. В то же время " жесткие меры вызывают критику " из-за масштабов задержаний и использования государственных данных для иммиграционного контроля.