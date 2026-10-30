У США стався масштабний витік даних тисяч працівників Мінбезпеки

Про це повідомляє CNBC.

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Що відомо про витік даних у США?

Базу даних розмістили на сайті некомерційної організації Distributed Denial of Secrets, яка спеціалізується на публікації витоків інформації. Дані отримали із сервісу єдиного входу Okta, яким користується Міністерство внутрішньої безпеки США. Там містяться імена співробітників, інформація про їхні офіси, контактні дані та посади.

Потенційно розкритою могла бути інформація про понад 40 тисяч працівників відомства.

У компанії Okta заявили, що не виявили ознак зламу власної інфраструктури.

Ми не маємо доказів того, що наші дані або системи були скомпрометовані– повідомили в компанії.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки США підтвердили, що знають про можливий витік. Вони зазначили, що працюють над розв'язанням проблеми.

Відповідальність за оприлюднення інформації взяло на себе угруповання Department of Peace. Хакери заявили, що таким чином відповіли на посилення міграційної політики адміністрації США.

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Зокрема, йдеться про заяви міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Мулліна від 17 липня щодо посилення тиску на вулицях, активізації затримань мігрантів і зупинок транспортних засобів.

Нагадаємо, міграційна політика США за президентства Дональда Трампа зосереджена на посиленні контролю над кордоном, обмеженні нелегального в’їзду та швидшому видворенні людей, які перебувають у країні без законних підстав.

Адміністрація розширює імміграційне правозастосування, зокрема операції ICE із затримання мігрантів, а також звітує про тривалу відсутність випадків звільнення затриманих на кордоні до завершення процедур. Водночас жорсткі заходи викликають критику через масштаб затримань і використання державних даних для імміграційного контролю.