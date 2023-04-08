Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, идет гибридная война, поэтому подобных вбросов от россиян будет еще много.

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"Удивляться не надо, ведь идет гибридная война. Мы должны быть готовы к тому, что враг и дальше будет использовать такие провокации. Но с протяженностью этой войны эффективность таких провокационных действий становится все меньше", – отметил он.

Непутевый вброс России

Грабский отметил, что подобная провокация россиян только сыграла против них самих. Он привел пример, как в 1944 году, когда было ясно, что будет производиться высадка войск во Франции, распространялись постоянные вбросы, где именно это будет. Таким образом врага вводили в заблуждение.

Здесь мы тоже видим бестолковую провокацию России, которая сыграла против них самих. Почему российской стороны? Потому что они себя выдали цифрами, которые они там подали относительно потерь,

– объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что США неоднократно сообщали о количестве российских потерь, поэтому оккупантам следовало хотя бы изучить информацию из открытых источников.

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