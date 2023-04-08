Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, триває гібридна війна, тому подібних вкидів від росіян буде ще багато.

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"Дивуватися не треба, адже триває гібридна війна. Ми маємо бути готові до того, що ворог і далі використовуватиме такі провокації. Але з протяжністю цієї війни ефективність таких провокативних дій стає все меншою", – зауважив він.

Недолугий вкид Росії

Грабський зазначив, що така провокація росіян лише зіграла проти них самих. Він навів приклад, як у 1944 році, коли було зрозуміло, що буде проводитись висадка військ у Франції, поширювались постійні вкиди, де саме це буде. У такий спосіб ворога вводили в оману.

Тут ми теж бачимо недолугу провокацію Росії, яка зіграла проти них самих. Чому російської сторони? Тому що вони себе видали цифрами, які вони там подали щодо втрат,

– пояснив військовий експерт.

Він підкреслив, що США неодноразово повідомляли про кількість російських втрат, тому окупантам варто було хоча б вивчити інформацію з відкритих джерел.

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