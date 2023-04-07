Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, поэтому все попытки России будут напрасны.

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Россияне "сливают инсайды" из-за страха

Давыдюк отметил, что за последнюю неделю страна-агрессор распространяла немало непутевых "инсайдов". У россиян "подгорает" после ликвидации пропагандиста Владлена Татарского. Такими ИПСО враг пытается повлиять на порядок в мире.

В Санкт-Петербурге взрывы, подрыв кафе Пригожина, Макрон летит не к Путину, а к Си Цзиньпину. Все это происходит без Путина. Говорят о России, но без России. Поэтому они "сливают инсайды",

– убежден он.

Политолог подчеркнул: оккупантов пугает, что ВСУ готовят контрнаступление, а россияне не знают, куда и откуда Украина будет заходить.

Как считает Николай Давыдюк, сейчас Украина – одна из главных точек мира, в том числе – из-за войны. После войны у нашей страны будет задача остаться такой точкой уже из-за экономики, политики, дипломатии и развития бизнеса. Он напомнил, что такой путь был у Франции, Великобритании и других государств.

"Это наш путь, мы по нему пойдем. Я не вижу сейчас никакой угрозы в этих "инсайдах". Они отвлекают внимание россиян от их проблем, что в туалет приходится ходить на улицу, а нефть продают в 10 раз дешевле китайцами и так далее", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, поэтому все попытки России будут напрасны.

Давыдюк о "слитых инсайдах": смотрите видео

Украина движется к вступлению в ЕС и НАТО

Издание Financial Times пишет, что якобы США вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе.

По мнению Давыдюка, эта информация и такая коалиция очень странные. Он не помнит, чтобы США были в союзе с Венгрией, ведь эти государства ведут совершенно противоположную политику. Кроме того, Штаты активно помогают Украине.

"Отношения Штатов и Германии – аналогичная история. Германия наоборот сейчас борется за Украину в противовес другим точкам гравитации, куда Украина может потенциально входить. Они хотят, чтобы мы были с ними, а они остались лидером ЕС", – заметил он.

Политолог отметил, что Украина будет двигаться в направлении вступления в ЕС и НАТО. Важно, чтобы это произошло как можно быстрее.

Финский план, который они прошли за 80 лет, нам нужно пройти максимум за полтора. Однако часть этого плана будет исполнена во время войны. Но таков наш путь, мы его пройдем,

– добавил Давыдюк.

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