Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу, тому усі намагання Росії будуть марними.

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Росіяни "зливають інсайди" через страх

Давидюк зазначив, що за останній тиждень країна-агресорка поширювала чимало недолугих "інсайдів". У росіян "підгорає" після ліквідації пропагандиста Владлена Татарського. Такими ІПСО ворог намагається вплинути на порядок у світі.

У Санкт-Петербурзі вибухи, підірвали кафе Пригожина, Макрон летить не до Путіна, а до Сі Цзіньпіна. Усе це відбувається без Путіна. Говорять про Росію, але без Росії. Тому вони "зливають інсайди",

– переконаний він.

Політолог підкреслив: окупантів лякає, що ЗСУ готують контрнаступ, а росіяни не знають, куди та звідки Україна буде заходити.

Як вважає Микола Давидюк, зараз Україна – одна з головних точок світу, у тому числі – через війну. Після війни у нашої країни буде завдання залишитись такою точкою вже через економіку, політику, дипломатію та розвиток бізнесу. Він пригадав, що такий шлях був у Франції, Великої Британії та інших держав.

"Це наш шлях, ми по ньому підемо. Я не бачу зараз ніякої загрози у цих "інсайдах". Вони відвертають увагу росіян від їхніх проблем, що в туалет доводиться ходити на вулицю, а нафту китайцям продавати в 10 разів дешевше тощо", – сказав політолог.

Він наголосив, що ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу, тому усі намагання Росії будуть марними.

Давидюк про "злиті інсайди": дивіться відео

Україна рухається до вступу в ЄС та НАТО

Видання Financial Times пише, що нібито США разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав-членів НАТО запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в Альянсі.

На думку Давидюка, ця інформація та така коаліція дуже дивні. Він не пригадує, щоб США були в союзі з Угорщиною, адже ці держави ведуть зовсім протилежну політику. Крім того, Штати активно допомагають Україні.

"Відносини Штатів та Німеччини – аналогічна історія. Німеччина, навпаки, зараз бореться за Україну, на противагу іншим точкам гравітації, куди Україна може потенційно входити. Вони хочуть, щоб ми були з ними, а вони залишились лідером ЄС", – зауважив він.

Політолог відзначив, що Україна буде рухати у напрямку вступу до ЄС та НАТО. Важливо, щоб це сталося якнайшвидше.

Фінський план, який вони пройшли за 80 років, нам треба пройти максимум за півтора. Однак частина цього плану буде виконана під час війни. Але такий наш шлях, ми його пройдемо,

– додав Давидюк.

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